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الهوارى: نتيجة مصر معقولة أمام مالى الصعبة.. وإكرامى جاهز

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الهوارى: نتيجة مصر معقولة أمام مالى الصعبة.. وإكرامى جاهز الهوارى: نتيجة مصر معقولة أمام مالى الصعبة.. وإكرامى جاهز

>كتب حسام الحاج

أكد حازم الهوارى، عضو مجلس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة الوطنى بالجابون، على صعوبة لقاء الفراعنة اليوم أمام مالى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، على ملعب بورتو جنتيل وانتهت بالتعادل السلبى فى إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

أضاف الهوارى فى تصريحات على لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت شلبى:" مواجهة مالى كانت صعبة وقوية خاصة أن لاعبيهم يمتلكون قوة بدنية عالية ومعظمهم لديهم عقود احتراف فى أوروبا".

وتطرق رئيس بعثة المنتخب الوطنى فى الحديث عن الإصابة التى تعرض لها الشناوى حارس مرمى الزمالك وخرج على إثرها قائلا": الشناوى أصيب بشد فى الخلفية وسيخضع للتشخيص للوقوف على مدى حجم إصابته"

تابع عضو مجلس اتحاد الكرة تصريحاته عن حالة شريف إكرامى أيضا الذى أصيب فى مران المنتخب بشد فى الخلفية:" إكرامى خضع لاختبارات وجاهز وإصابته غير مقلقة".


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