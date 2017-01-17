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جامعة بنها تشكل لجنة لتحقيق حول إمتحان كلية الأداب والتأكد من تسريبه

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جامعة بنها تشكل لجنة لتحقيق حول إمتحان كلية الأداب والتأكد من تسريبه جامعة بنها تشكل لجنة لتحقيق حول إمتحان كلية الأداب والتأكد من تسريبه

>القليوبية - حسن عفيفى

قرر مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة فى إجتماعه الأسبوعى الذى عقد مساء اليوم إحالة ما أثير عن تسريب إمتحان اللغة العربية للفرقة الأولى بكلية الأداب إلى لجنة من كلية الحقوق لمباشرة التحقيق.

 

كما وافق المجلس على الإستعانة بلجنة من كلية الأداب بجامعة عين شمس لتصحيح أوراق الإجابة وتقديم تقريرها لرئيس الجامعة الذى سيتم اتخاذ القرار بناء على النتيجة التى توصلت إليها اللجنة.

 

جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدها المجلس وأكد خلالها الدكتور القاضى أنه لا تستر على أى أخطاء أو تجاوزات وأشار إلى حرص الجامعة وقياداتها على محاسبة كل مخطئ مهما كانت مكانته فى الجامعة.

 

وقال رئيس الجامعة انه ليس لدينا ما نخفيه وليست لنا مصلحة فى عدم التصدى لاى تجاوز وأوضح ان سمعة جامعة بنها وسلامة العملية التعليمية بها فوق كل اعتبار وان القرار الذى سيتم اتخاذه يتوقف على ما تتوصل اليه اللجنة وما تراه عند تصحيحها لأوراق الإجابة وهى التى ستقرر هل هناك تسرب للامتحانات ام لا.


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