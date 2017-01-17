عقار منشط قد يساعد على التعافي من آثار الاكتئاب

أظهرت نتائج دراسة أن الأشخاص الذين يعالجون من مرض الاكتئاب وتستمر معهم معاناة ضعف التركيز والذاكرة قد يجدون في عقار مودافينيل المنشط حلا لهذه المشاكل.مودافينيل عقار شامل يوصف في العادة لاضطرابات عدة مثل النوم القهري. لكن لدى تجربة الباحثين في جامعة كمبردج البريطانية لهذا العقار على مرضى يتعافون من الاكتئاب، وجدوا أنه قد حفز مظاهر تحسن مهم في الذاكرة، وأحدث معدلات أعلى في الاختبارات.

ووصف مظفر كاسر، من قسم الطب النفسي في جامعة كمبردج، النتائج بأنها واعدة، وشرح كيف يجري عادة تهميش تأثيرات الاكتئاب على أداء المخ في الحياة اليومية، فيما يركز المرضى والأطباء على تحسين المزاج العام.

وقال كاسر بهذا الخصوص "علاج اضطراب الوظائف الإدراكية ضرورة لم تلب في علاج الاكتئاب… الأطباء عادة ما يستمعون لشكاوى عن عدم التركيز أو مصاعب في الذاكرة من مرضى الاكتئاب. وتوضح دراستنا أن مودافينيل قد يكون خياراً ملائماً."

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاكتئاب هو أحد الأسباب الرئيسية في العالم التي تتسبب بالعجز إذ يؤثر على 350 مليون شخص.

ويعاني كل مرضى الاكتئاب تقريباً من مشكلات في الانتباه والتركيز والذاكرة. وهذه الاضطرابات تستمر عادة حتى بعد البدء في مرحلة التعافي من الاكتئاب، مما قد يصعب على المرضى العودة إلى العمل أو للحياة الطبيعية بالكامل ويزيد من احتمالات انتكاسهم.

ولاختبار ما إذا كان مودافينيل قد يساعد في تحسين تلك الأعراض، طلب فريق البحث من 60 شخصاً مصاباً بالاكتئاب استكمال اختبارات إلكترونية تقيس مستويات الذاكرة والانتباه والتخطيط بعد أن تناولوا مودافينيل أو عقار وهمي.

وأظهرت النتائج أن من تناولوا مودافينيل ارتكبوا أخطاء أقل في الاختبارات التي تتركز على نوعين محددين من الذاكرة، هما الذاكرة العرضية والذاكرة العاملة، وهما نوعان مهمان في الأنشطة اليومية.

وقالت باربرا سهاكيان -التي شاركت في قيادة تنفيذ الدراسة- إن المطلوب الآن إجراء دراسات تغطي فترات أطول لمعرفة ما إذا كان لمودافينيل تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بنجاح عودة المتعافين من الاكتئاب للعمل.

ر.ض. (رويترز)

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