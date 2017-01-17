وزير المالية: لن نتقرب من دعم الشرائح الأولى بالكهرباء

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدولة تقوم حاليًا باتخاذ حزمة إجراءات وخطوات جريئة في سبيل الإصلاح الاقتصادية، مؤكدًا أنه لا دخل لصندوق النقد الدولي، بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وأضاف “الجارحي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يجبر مصر على اتخاذ إي إجراءات لا ترديها الحكومة.

وأوضح وزير المالية، أنه في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، فلن تقترب الحكومة من دعم الشرائح في الكهرباء، مؤكدا في الوقت ذاته عدم المساس ببعض الشرائح في الوقود.

وعن طرح شركات جديدة في البورصة، وما أثير حول هذه الخطوة من انتقادات ووصفها بـ”الخصخصة”، قال “الجارحي”، إن طرح الشركات الجديدة ليس خصخصة.