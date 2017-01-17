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رواد تويتر لـ"الشناوى": "دموعك غالية علينا.. والحضرى بيضاله له فى القفص"

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رواد تويتر لـ"الشناوى": "دموعك غالية علينا.. والحضرى بيضاله له فى القفص" رواد تويتر لـ"الشناوى": "دموعك غالية علينا.. والحضرى بيضاله له فى القفص"

>كتب إسلام جمال

دخل هاشتاج حمل اسم حارس مرمى الوطنى لكرة القدم "الشناوى"، ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولًا على موقع التدوينات  المصغرة تويتر.

ودافع مدشنو الهاشتاج عن الحارس الدولى، بعد إصابته وخروجه من مباراة ومالى، ونزول الحضرى بديلًا .

واحتفوا بالكرة التى تصدى لها الشناوى، والتى أدت لإصابته بعد ارتطامه بالقائم الأيسر.

 

 

وكتب عبد الرحمن مجدى، المنسق الإعلامى السابق لمنتخب مصر، قائلاً: " الغبى هو اللى متخيل إن الشناوى ممكن يهرب من مباراة زى دى، مين مش نفسه يلعب بطولة زى دى".

 

وعلق محمد أيوب، قائلًا: " ألف سلامة ياشناوى الكورة اللى طلعتها دى عملاق يا بنى بس أنت وشريف ناسين إن معاكو جمايكا ربنا يشفيك أنت وشريف وأهبل اللى يقول بتهربوا".

 

دموع الشناوى كانت مثار شجون رواد الموقع، إذ علقت آية مصطفى قائلًة : "دموعك غالية علينا ، ألف سلامة عليك ياشناوى".

 

رواد الموقع اعتبروا أن الحضرى "بيضاله فى القفص" على حد قولهم، وأنه يوافقه حظ كبير، وكتب عبد الجواد: "أنا شوفت قليل وكتير بس مشوفتش حظ زى حظ الحضرى دة ابدا بيضالك فى القفص يا حضرى الشناوى اتصاب وشريف اتصاب".

 

وتابع أحمد الزمالكاوى قائلاً: "ألف سلامة على الشناوى  بسبب الإصابة وخروجه ونزول الحضرى بركاتك يا حضرى جمايكا عامل شغل عالى".

أحمد الزمالكاوى

 


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