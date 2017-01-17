عمرو أديب: الشعب لازم يعرف أبو تريكة وصفوان ثابت عملوا إيه عشان يحطوهم على قوائم الإرهاب

كتبت – إنجي لطفي

طالب الإعلامى عمرو أديب، بضرورة عرض حيثيات إدراج بعض رجال الأعمال ولاعب النادى الأهلى محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب، مشددًا على ضرورة إطلاع الشعب المصرى على أفعال هذه الأسماء وغيرها من رجال الأعمال والمصدرين المعروفين، حتى يتم إدراجهم على قائمة الإرهاب، متابعًا”الشعب لازم يعرف أبو تريكة عمل أيه وصفوان”.

وأضاف أديب، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية ON E و راديو نغم FM، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن لابد من توضيح الأمور، وتابع:”يبقا إرهابى أزى وهو عايش وماشى وسطينا ..أنا وأبو تريكة مش أصحاب لكن فيه محكمتين طلعوا أن فلوسه حلال ومفيهاش مشاكل..وفيه محكمة تانية قالت يوم الخميس الماضى أنه من ضمن الكيانات الإرهابية..وارد جدًا أن أسم أى حد فينا يدخل فى الحكاية دية”.

وتساءل أديب، عن سبب ترك رجل الأعمال صفوان ثابت، خلال السنوات الماضية للعمل والتصدير، ثم يتهم الآن بالتحريض؟، وتابع:” طيب لما حرضوا سبتهم ليه السنوات الماضية ..أنا لا اعتراض على الحكم ولكن لابد من معرفة حيثيات الحكم”.