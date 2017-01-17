أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عمرو أديب: الشعب لازم يعرف أبو تريكة وصفوان ثابت عملوا إيه عشان يحطوهم على قوائم الإرهاب

Google+ Print
عمرو أديب: الشعب لازم يعرف أبو تريكة وصفوان ثابت عملوا إيه عشان يحطوهم على قوائم الإرهاب عمرو أديب: الشعب لازم يعرف أبو تريكة وصفوان ثابت عملوا إيه عشان يحطوهم على قوائم الإرهاب

عمرو أديب

 

كتبت – إنجي لطفي

طالب الإعلامى عمرو أديب، بضرورة عرض حيثيات إدراج بعض رجال الأعمال ولاعب النادى الأهلى محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب، مشددًا على ضرورة إطلاع الشعب المصرى على أفعال هذه الأسماء وغيرها من رجال الأعمال والمصدرين المعروفين، حتى يتم إدراجهم على قائمة الإرهاب، متابعًا”الشعب لازم يعرف أبو تريكة عمل أيه وصفوان”.

وأضاف أديب، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية ON E و راديو نغم FM، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن لابد من توضيح الأمور، وتابع:”يبقا إرهابى أزى وهو عايش وماشى وسطينا ..أنا وأبو تريكة مش أصحاب لكن فيه محكمتين طلعوا أن فلوسه حلال ومفيهاش مشاكل..وفيه محكمة تانية قالت يوم الخميس الماضى أنه من ضمن الكيانات الإرهابية..وارد جدًا أن أسم أى حد فينا يدخل فى الحكاية دية”.

وتساءل أديب، عن سبب ترك رجل الأعمال صفوان ثابت، خلال السنوات الماضية للعمل والتصدير، ثم يتهم الآن بالتحريض؟، وتابع:” طيب لما حرضوا سبتهم ليه السنوات الماضية ..أنا لا اعتراض على الحكم ولكن لابد من معرفة حيثيات الحكم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا