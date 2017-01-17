وزير الثقافة يتفقد عدد من المواقع الثقافية في الصين

(أ.ش.أ)

تفقد وزير الثقافة حلمي النمنم، عدد من المواقع الثقافية بمقاطعة شنغهاي الصينية، في إطار زيارته الحالية لجمهورية الصين، لحضور الحفل الختامي للعام الثقافي المصري – الصيني.

وتضمنت جولة وزير الثقافة، اليوم، كل من متحف شنغهاي، ودار الكتب القومية، ومتحف الفنون الجميلة، ومسرح شنغهاى، كما التقي كلا من مدير دار الكتب القومية، ومدير الإذاعة الثقافية براديو وتليفزيون شانغهاي.

واختتم النمنم جولته بزيارة للمكتبة الوطنية للتعرف على أحدث تقنيات ترميم ومعالجة الكتب والمخطوطات، كما شاهد مخطوط كتاب “الطاو” للأديب الصيني لاو تسو، كما شاهد أحدث الأجهزة التي تتعامل مع الكتاب للقيام بعملية نظافة له قبل إعارته واستعارته من جمهور القراء.

وأبدى وزير الثقافة إعجابه بقسم إعارة الكتب الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من جمهور القراء الصينيين، حيث يقدر عدد من يقومون باستعارة الكتب من مختلف فروع المكتبة ما يقرب من مائة ألف عنوان يوميًا.

واختتم النمنم جولاته، بمشاهدة واحد من أهم عروض الأكروبات في العالم، يصاحبه قنصل عام مصر في شنغهاي خالد يوسف، والدكتور أيمن عبد الهادي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يذكر أن وزير الثقافة وصل أمس الأول إلى مقاطعة قوانغ تشو الصينية في زيارة تستغرق بضعة أيام، على رأس وفد من كبار المسئولين بوزارة الثقافة والفنانين والإعلاميين، حيث يشهد الحفل الختامي للعام الثقافي المصري الصيني، الذي انطلقت فعالياته في شهر يناير من العام الماضي من معبد الأقصر بمناسبة مرور 60 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويقام حفل الختام على مسرح أوبرا قوان دونغ بمقاطعة جوانغ تشو، ويبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت علي مدار العام بين البلدين، ثم يلقي وزيرا الثقافة في البلدين كلمتيهما، ويتضمن الحفل عروضا فنية مشتركة تعبر عن تاريخ ومجد الحضارتين اللتين تشعا بنورهما على العالم.