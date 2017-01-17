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السفير السويسرى: آلات حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق حفرت أطول نفق فى العالم

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السفير السويسرى: آلات حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق حفرت أطول نفق فى العالم السفير السويسرى: آلات حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق حفرت أطول نفق فى العالم

ماركوس لاتينز السفير السويسرى فى القاهرة

قال ماركوس لاتينز السفير السويسرى فى القاهرة، إن الأجهزة التى استخدمت فى حفر أطول نفق سكك حديدية فى العالم فى سويسرا، هى نفسها التى تستخدم حاليا فى حفر أنفاق المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق فى .

وأوضح لاتينز، خلال افتتاح معرض “ربط الشمال و الجنوب”، اليوم الثلاثاء، الذى أقيم بمتحف السكة الحديد بمحطة رمسيس فى حضور وزير النقل الدكتور جلال سعيد، احتفالا بافتتاح نفق “جوتهارد” أطول نفق سكك حديدية فى العالم بسويسرا، أن بعض الشركات السويسرية ساهمت بتكنولوجيا هائلة فى بناء الأنفاق فى دول العالم المختلفة بما فى ذلك مصر.

وتحدث السفير السويسرى فى القاهرة، عن الريادة السويسرية فى تكنولوجيا بناء الأنفاق على الأقل داخل أوروبا، مشيرًا إلى أن سويسرا تضم 1300 نفق للطرق والسكك الحديد وقد بنيت أول نفق فى تاريخها عام 1708، ومنذ ذلك الحين عملت على تطوير تكنولوجيا بناء الأنفاق.

 

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