معاون «التموين»: أزمة السكر فى طريقها للحل بشكل نهائي

قال كريم جمعة، معاون وزير التموين، اليوم الثلاثاء، إن مصر تحتل المركز التاسع فى أكبر الدول المنتجة لقصب السكر، مشيرًا إلى أن أزمة السكر فى طريقها للحل بشكل نهائي، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لتداول السكر برئاسة وزير التموين عقدت اجتماعاً بالتعاون مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، حيث تم وضع بعض الأسس والأطر العامة للتحرك فيما يخص أزمة السكر لضمان عدم حدوث أي نقص، لافتاً إلى أن العام الحالي سيكون هناك تدابير مبكرة من جانب الوزارة حرصا منها على الأمر.

وأضاف جمعة خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن سعر السكر مرتبط بأكثر من عامل، خاصة تكلفة الإنتاج، مشددًا على أن سكر التموين سيكون له الأولوية والدعم، مرجحاً احتمالية انخفاض الأسعار مع الموسم الجديد، إذا ما انخفضت الأسعار عالميا، جراءارتباطها بالبورصة والتغيرات بها.

وأشار جمعة إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية الأزمة، مشدداً على أن هناك العديد من الأطراف المتداخلة فى تحديد سعر السكر فى مصر.