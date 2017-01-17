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بالفيديو : معركة بالأيدي داخل برلمان الأردن بسبب السيسي ومرسي

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بالفيديو : معركة بالأيدي داخل برلمان الأردن بسبب السيسي ومرسي بالفيديو : معركة بالأيدي داخل برلمان الأردن بسبب السيسي ومرسي

شهد مجلس النواب فى دولة الأردن مشاجرة قوية بين نواب البرلمان وذلك أثناء إلقاء النائب طارق خوري كلمة مثيرة للجدل حيث قام بإنتقاد الرئيس المعزول محمد مرسي مما أثار حفيظة نواب كتلة الإصلاح المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد خوري، في كلمته، ما أسماه عدم مساعدة الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء الأردن، في سداد مديونيات الدولة، وقال: «حلفاء الأردن الأمريكان وغيرهم، أحضروا الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ومنحوه 19 مليار دولار واحضروا بعده الرئيس ومنحوه 14 مليار دولار» وأضاف النائب خوري قائلاً : «أين حلفائنا عن مديونيتنا وهم الذين أدخلوا كل زناة الأرض لسوريا ونحن استجبنا لهم» وجاء ذلك حسب قوله.

وتطور الأمر بصورة كبيرة بين النواب المؤيدن لمرسي والمعارضين لمرسي حتى وصل الأمر الى مشاجرة عنيفة داخل قاعة المجلس وبعد تدخل النواب وإنهاء الازمة داخل القاعة حدثت مشاجرة أخري بين النواب ولكن خارج قاعة البرلمان.

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