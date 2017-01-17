رئيس مياه القناة يؤكد على أهمية التدريب للعاملين بقطاعات الشركة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية التركيز على الإحتياجات التدريبية المطلوبة للديوان وكل القطاعات وفق الخطة التى يتم اعتمادها والتي تحقق مردودا إيجابيا لرفع كفاءة وخبرات المتدربين بالتنسيق قطاع الموارد البشرية جاء ذلك خلال لقاء عقدة رئيس الشركة مع العاملين.

واستعرض مديرعام التدريب خلال اللقاء القاعات التدريبية بمحطة مصطفى كامل ومحطات سرابيوم وعتاقه بالسويس ومحطات بورسعيد وكيفية الإستفاده منها بأقصى جهد حيث يتم تنفيذ البرامج المتخصصة وفق الإحتياجات لكل قطاع حسب طبيعته

كما تم عرض الإنجازات والمتمثلة فى البرامج التدريبية التى تم تنفيذها فى مجالات الكيمائيين والمهندسين والفنيين وتكنولوجيا المعلومات والمالية والإدارية وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للتدريب.