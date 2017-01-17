انهيار منزل قديم بالمحلة دون وقوع إصابات

الغربية – مصطفى عادل

شهد شارع حنفية الحلوف التابع لحي أول المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، انهيار منزل قديم متهالك دون وقوع إصابات.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بانهيار المنزل، وعلى الفور انتقل العميد طارق عطوية مأمور قسم اول المحلة، وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسعد نصر نائب رئيس مدينة المحلة، ومسعد داود رئيس حى أول المحلة، وتبين أن المنزل ملك "أحمد أبو سريع" وخال من السكان.

تم تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط بحى أول المحلة لمعاينة المنزل وإعداد تقرير حوله.