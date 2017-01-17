عاجل.. إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد للقضاء العسكرى

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بإحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إلى القضاء العسكرى.

يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والشروع فى قتل الدكتور على جمعة، والمستشار زكريا عبد العزيز، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.