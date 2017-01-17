موجز أخبار الساعة 10.. السيسى يصدق على تعديل قانون التأمين الصحى للطلاب

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار اليوم، على رأسها السيسى يصدق على تعديل قانون التأمين الصحى الخاص بالطلاب والأطفال، وفيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساء.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن القبض على المطلوب حسين الفرج المتورط بأنشطة إرهابية فى القطيف، وفق ما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن الحكم الصادر يوم الخميس الماضى من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراج جماعة الاخوان على قائمة الكيانات الارهابية و1420 قياديا على قائمة الارهابيين ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة، تضمن تكليف لجنة حصر أموال الإخوان بإدارة أموال المدرجين على القوائم.

أعلن أيمن اسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن بدء طرح الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنتهاء أعمال التصميميات الخاصة بمنطقة الوزارات والحى الحكومى بالمشروع.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

حصل كريستيان اتسو لاعب المنتخب الغانى وفريق نيوكاسل الإنجليزى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعد موافقة البرلمان.

قال مسؤولون بحديقة حيوان كولومبوس فى أوهايو أن أول غوريلا ولدت فى الأسر والتى أصبحت العضو المعروف الأكبر سنا فى سلالتها نفقت عن عمر يناهز 60 عاما.

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية جعلت رجال الأعمال والمستثمرين ينظرون إلى البلاد باعتبارها سوقاً واعدة، وأن مناخ الاستثمار واعد جداً، مشيرة إلى انها التقت عددا من المستثمرين على هامش اعمال منتدى "دافوس" العالمى، وأكدوا لها ذلك، وتابعت:" خلال الأيام المقبلة لدينا عدة لقاءات مع شركات وبنوك استثمار فى دافوس.. يوجد طمأنينة لدى الجميع تجاه الاقتصاد المصرى".

ضبطت، منذ قليل، هيئة الرقابة الإدارية "أ. م" صاحب شركة توريدات قطاع خاص، عقب استيلائه على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى عبد الوهاب بدرخان، إن فريقاً من دولة الإمارات يسعى حالياً لتقريب وجهات النظر بين مصر والسعودية، مؤكداً أن العلاقات بين القاهرة والرياض متواصلة وغير منقطعة.

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن النيابة العامة وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية تسلمت الحكم الصادر الخميس الماضى، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار.

طالبت الأمم المتحدة، فى الجلسة المقامة حاليا بمجلس الأمن الدولى، بوقف الاستيطان الإسرائيلى على الاراضى الفلسطينية والعودة لمسار المفاوضات بعد القرار الأخير.

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى "ATM" .

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، واقتراح بقانون يعدل قانون إنشاء الهيئة العامة المصرية للأوقاف، ومشروع تعديل قانون الحد الأقصى للأجور، وأجلت اقتراح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحين أخذ رأى مجلس الدولة.

أبرزت وسائل إعلام روسية تصريحات وزارة الطيران المدنى فى مصر حول تفقد فريق الخبراء الروس لمطارى شرم الشيخ والغردقة، مشيرة لإشادة الخبراء الروس إجراءات التأمين التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مختلف المجالات.

لك أن تتخيل عزيزى القارئ أن قوائم "أغنى رجال الأعمال"، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة الإغاثة العالمية "أوكسفام" مؤخرا، يكشف امتلاك 8 رجال أعمال ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم.