أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

5 إجراءات توقع على أبو تريكة بعد إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية

Google+ Print
5 إجراءات توقع على أبو تريكة بعد إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية 5 إجراءات توقع على أبو تريكة بعد إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية

>كتب محمود نصر

بعد صدور قرار من محكمة جنايات شمال القاهرة، فى التحقيقات التى تجريها لجنة حصر أموال الإخوان، بوضع أكثر 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار، ومن بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، سيتم تنفيذ 5 إجراءات على المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية، وهى..

1.   المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية

2.   الإدراج على قوائم  الترقب من الوصول والمنع من السفر

3.   سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد

4.   فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية

5.   تجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365