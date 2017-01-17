5 إجراءات توقع على أبو تريكة بعد إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية

كتب محمود نصر

بعد صدور قرار من محكمة جنايات شمال القاهرة، فى التحقيقات التى تجريها لجنة حصر أموال الإخوان، بوضع أكثر 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار، ومن بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، سيتم تنفيذ 5 إجراءات على المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية، وهى..

1. المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية

2. الإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر

3. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد

4. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية

5. تجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى