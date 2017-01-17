ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش و400 قرص مخدر بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش و400 قرص مخدر بقصد الإتجار بمدينة كفر الدوار.

حيث أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية والرائد محمود هندى رئيس مباحث كفر الدوار عن ضبط كل من " محمد ا ز " عاطل ، " عبد الحميد ف ع " عاطل ومقيما قسم كفر الدوار لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بمدينة كفر الدوار وبحوزتهما " 130 " قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالي " 250 " جرام ، ( 400 ) قرص مخدر ، ومبلغ مالي 950 جنيه ، و عدد " 3 " هاتف محمول وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بنوعيه " بقصد الإتجار " والهواتف المحمولة " للاتصال بعملائهما " والمبلغ المالى من "متحصلات البيع " وتحرر المحضر اللازم .