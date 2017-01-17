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أسماء مصابى حادث انهيار مقابر بنى هلال بأسيوط

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أسماء مصابى حادث انهيار مقابر بنى هلال بأسيوط أسماء مصابى حادث انهيار مقابر بنى هلال بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط حائط المدافن عليهم نتيجة التزاحم خلال دفن جثمان الشهيد مجند مرزق عطا أحمد جاد الرب بمدافن قرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية بأسيوط، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى القوصية المركزى.

 

وأسفر الحادث عن إصابة شعبان عبدالحكيم عبدالباسط  40 عاما،  وجمال مصطفى محمد، 23 عاما، و محمود سعد بكر، 22  عاما، باشتباه نزيف بالمخ، ونقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، ومحمد حسان فنجرى، 23 عاما، وتم نقله إلى مستشفى القوصية المركزى، محمود حسان فنجرى 50 عاما ومحمود إبراهيم محمد، 35 عاما، و محمود محمد محمد 31 عاما، وإصابته بكسر بالفخذ، وشعبان عبدالحكيم عبدالباسط 30 عاما، وجميعهم مقيمون ببنى هلال - القوصية.

 

كان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط  تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع انهيار قبر  بقرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية على مودعين لجنازة أحد شهداء كمين النقب بالوادى الجديد ووقوع إصابات خطيرة.

 


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