أخبار الأهلى اليوم 17/1/2017 ..اقتراب عمرو بركات وإصابة السولية

كتب رمضان حسن

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 17/1/2017 أحداثا عديدة أهمها اقتراب عمرو بركات صانع العاب ليرس البلجيكي من ارتداء الفانلة الحمراء في الشتاء الجاري.

الأهلي يدفع 250 ألف دولار مقابل إتمام صفقة "بركات"

يتحمّل النادى الأهلى ما يقرب من 250 ألف دولار من صفقة انتقال عمرو بركات لاعب ليرس البلجيكى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجارى.

ولم يُعلن الأهلى حتى الآن عن إتمام الصفقة، وأن كانت الساعات الماضية قد شهدت مفاوضات مُكثفة بين اللاعب والأهلي أسفرت عن اتفاق على جميع الخطوط العريضة تقريبًا ،وانتقل اللاعب لصفوف ليرس البلجيكى الموسم الماضى لمدة 4 سنوات قادما من صفوف مصر المقاصة، إلا أن اللاعب كان سيرتدى قميص وادى دجلة فى الدور الثانى للدورى، خاصة أن ماجد سامى هو رئيس ناديى ليرس ووادى دجلة.

أشعة على عضلة السولية غدا.. و"مغص كلوى" وراء غياب أحمد عادل

يُجرى عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي أشعة غدا "الأربعاء"على قدمه، حيث يعانى من إجهاد فى العضلة الخلفية، أصيب به خلال مران الفريق الجماعى اليوم.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب سيجرى أشعة على قدمه غدا، لتحديد فترة غيابه عن التدريبات والبرنامج التأهيلى الذى سيقوم بتنفيذه.

ويستعد الأهلى لمباراة كأس السوبر المحلى، المقرر له 10 فبراير المقبل بالإمارات أمام الزمالك.

حسام غالي يتخلص من إجهاد الضامة ويشارك فى مران الأهلي

انتظم حسام غالى، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران فريقه الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة ،وتغيب غالى عن مران الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إجهاد العضلة، وخضع لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق ليتعافى تماما من آثار الإجهاد.

الزمالك يحاول إفساد صفقة بركات مع الأهلي رغم "إعلان" ليرس

يحاول نادى الزمالك خلال الساعات الحالية، إفساد صفقة عمرو بركات لاعب ليرس البلجيكى على النادى الأهلي، رغم إعلان نادى ليرس انتقال عمرو بركات للأهلى.

ولم يُعلن الأهلى حتى الآن عن إتمام الصفقة، وإن كانت الساعات الماضية قد شهدت مفاوضات مُكثفة بين اللاعب والأهلى أسفرت عن اتفاق على جميع الخطوط العريضة تقريبًا.

وانتقل اللاعب لصفوف ليرس البلجيكى الموسم الماضى لمدة 4 سنوات قادما من صفوف مصر المقاصة، إلا أن اللاعب كان سيرتدى قميص وادى دجله فى الدور الثانى للدورى، خاصة أن ماجد سامى هو رئيس ناديى ليرس ووادى دجلة.