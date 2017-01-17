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عرب على رأس قائمة متابعي المستشارة الألمانية على فيسبوك

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17788461_303.jpgتحظى المستشارة ميركل بالشعبية الأقوى بين السياسين في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، إذ بلغ عدد متابعيها 2.3 مليون متابع معظمهم من عرب ومن جنسيات مختلفة. تحظى المستشارة الألمانية ميركل بشعبية كبيرة ليس في الأوساط السياسية فحسب، بل في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. فوفقا لتقرير نشره موقع "media-control" الألماني، بلغ عدد متابعي المستشارة ميركل 2.3 مليون شخص، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى ضمن ساسة أوروبا فيما يتعلق بعدد المعجبين في العالم الافتراضي، وتليها السياسية الفرنسية الشهيرة مارين لوبان.

في الواقع ما يثير الانتباه أكثر هو البلدان التي ينحدر منها معظم متابعي المستشارة، إذ يأتي العراق في المرتبة الثانية بنحو 206078 متابع وراء ألمانيا، أي بحوالي، 8% من مجمل المتابعين، تليه في المرتبة الثالثة مصربـ 91017 متابع، أي 3.18% ، ومن المغرب 43926 متابع، ومن الجزائر 43465، ومن سوريا 31302.

وبالرغم من وجود بعض المعارضين لسياسة ميركل، إلا أن نجمها على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي ما يزال ساطعاً، وخصوصاً في العالم العربي.

https://www.facebook.com/AngelaMerkel

ريم ضوا DW
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