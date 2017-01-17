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أحد شباب ثورة 25 يناير بدمياط يتهم خالد على وحمدين صباحى بإثارة الفتن

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أحد شباب ثورة 25 يناير بدمياط يتهم خالد على وحمدين صباحى بإثارة الفتن أحد شباب ثورة 25 يناير بدمياط يتهم خالد على وحمدين صباحى بإثارة الفتن

>دمياط عبده عبد البارى

تقدم عمار فؤاد الناشط السياسى وأحد شباب ثورة 25 يناير بدمياط ببلاغ  ضد كل من خالد على وحمدين صباحى، المرشحين الرئاسيين السابقين، يتهمهما باستغلال الأزمات التى تمر بها البلاد لإثارة الشعب.

واتهم البلاغ الذى حمل رقم 70  أحوال لسنة 2017  قسم شرطة السرو بمحافظة دمياط  على وصباحى أنهما يدعيان للبحث عن دور لعدم حصولهم على أى مناصب بالنظام الحالى ما اضطرهما للتشكيك وإثارة الشائعات والبلبلة واستغلال كل أزمة لتوصيل مفاهيم خاطئة للشعب المصرى. وكل هذا يندرج تحت بند إثارة الفتنة والسعى لإثارة البلبلة وزعزة الاستقرار وتقليب الرأى العام على النظام مما يندرج تحت بند التخطيط للانقلاب على النظام الحاكم .

كما اتهم البلاغ على وصباحى  بتوجيه وإدارة مجموعة هدفها تشوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

 


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