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هبوط ارضي بوحدة صحية بالسويس ومديرية الصحة تعلن صيانتها

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هبوط ارضي بوحدة صحية بالسويس ومديرية الصحة تعلن صيانتها هبوط ارضي بوحدة صحية بالسويس ومديرية الصحة تعلن صيانتها

>السويس- سيد نون

قالت مديرية الصحة بالسويس في بيان لها، أن وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب بحي فيصل تعرضت لهبوط ارضي بسبب وجود كسر بماسورة الصرف الموصلة لغرف التفتيش.

 

وأكدت مديرية الصحة بالسويس في بيان لها، بدأت الواقعة عندما قامت مديرة الوحدة بمخاطبة مديرية الصحة والإخطار بحدوث هبوط بأرضية إحدي العيادات، وعلي الفور قام السيد الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتوجيه التعليمات إلى الإدارة الهندسية بعمل معاينة عاجله لتلك العيادة وإعداد تقرير فني هندسي .

 

وقال الدكتور لطفي عبدالسميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس،  تشكلت لجنة من قبل المديرية برئاسة ماجده الحفناوي مدير الإدارة الهندسية وبحضور خضرة مندور (من مديرية الإسكان ) و خالد عبيد (مقاول الصيانه ) وتم عمل معاينة ظاهرية للمكان وقد تبين بعد المعاينة 'وجود هبوط حاد بالأرضيات.

 

وأكد لطفي عبدالسميع، عليه فقد تم تكليف مقاول الصيانة بالكشف عن الصرف الصحي (المواسير ) ، فتبين وجود كسر بماسورة الصرف الموصلة لغرف التفتيش، مما أدى إلى تسرب المياه بالأرضية مما نتج عنه هبوط في الأرضية..

 

وتابع لطفي، عليه فقد قامت اللجنة برفع تقريرها والذي أوصت فيه بسرعة إزالة الأرضية وعمل صيانة كاملة لمواسير الصرف وتغيير التآلف، مع إعادة دك الأرضية وعمل صبة خرسانية وإعادة الشئ لأصله.

 

وأوضحت المهندسة ماجده الحفناوى"مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة، بأنه لا توجد صلة بين عملية الهبوط في تلك الحجرة وبين عملية التطوير التي تمت منذ عام مضى مؤكدة على أنه لم يتم اى أعمال تطوير بأرضيه هذه الحجره خلال أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية التى شملت جزء اخر من المبنى وليس المبنى بأكمله وأنه قد تم إستثنائها من عملية التطوير في ديسمبر2015 .

 


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