رئيس جامعة القناة : منتجات مزارع الجامعة بالأسواق لمواجهة موجة غلاء الأسعار

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة عرض منتجات مزرعة كلية الزراعة من اللحوم والدجاج والطيور والخضروات للجمهور الخارجي من خلال منافذ الجامعة الخارجية ،خاصة بمنفذ الجامعة بميدان عرابي مساهمة من الجامعة فى توفير هذه المنتجات للجمهور بأسعار اقل من السوق و جودة عالية مضمونة المصدر لمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم.

وأشار الدكتور شريف عبد الحق عميد كلية الزراعة ، إلى أن الكلية تمتلك مزرعة على أعلى مستوى من التميز تساهم فى النواحي التعليمية والانتاجية للجامعة حيث يتدرب بها طلاب الكلية و يحصلون على الجانب العملي بها ،كما أن منتجات المزرعة يتم عرضها للبيع للجمهور سواء داخل الجامعة أو الخارجي بمنافذ الجامعة.

وأوضحت الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة بجامعة القناهة ،أن إنتاج المزرعة من الفراخ خلال هذا الموسم وصل الى 2800 فرخه كما وصل إنتاج الأرانب الى 1000 أرنب و من إنتاج السمان 2000 و البط ل500 و الرومي 150 ،كما تم حصد إنتاج المزرعة من الفلفل البارد والحار والخيار والكرنب و الخص والفصوليا.

وأضاف المهندس محمد سليمان مدير مزرعة الجامعة، أن منتجات المزرعة من الخضر والفاكهة والدواجن تعرض بصفة مستمرة داخل المزرعة ومن خلال المنافذ وأمام كليات الجامعة بأسعار تقل عن السوق الخارجي.