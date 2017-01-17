بالصور.. المصريون يحتشدون بالمقاهى ومراكز الشباب لمتابعة مباراة مصر و مالى

المحافظات ـ محمد حسين _ محمد فتحي - محمد حيزة - عبده عبد البارى

وفرت مراكز الشباب فى محافظات الجمهورية، شاشات عرض كبيرة، لعرض مباراه مصر ومالى ضمت مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة فى الجابون، وذلك بالتزامن مع خوض المنتخب أولى مبارياته فى البطولة الأفريقية أمام مالى، حيث وفر مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، شاشات عرض عملاقة داخل المبنى، لتمكين الأهالى من الحضور مباريات كأس الأمم الافريقية، وكأس العالم لكرة اليد المقامة فى فرنسا.

وقال ناصر العزازى، مدير مركز شباب العريش، إن المركز جهز الشاشات العملاقة حتى يتمكن جميع شباب والأعضاء، من حضور المباريات المشفرة، ومتابعة البطولة وتشجييع المنتخب الوطنى.

وتوافد الأهالى على المركز لمشاهدة المباراة، وسط دعواتهم بفوز المنتخب الوطنى بالبطولة الغائبة منذ 3 دورات متتالية.

كما احتشد المئات من أبناء مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالمقاهى والكافيهات والأندية، لمشاهدة المباراة بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من:" مصر - مالي وغانا و أوغندا"، حاملين أعلام مصر، وقامت الأندية الرياضية المختلفة بعمل شاشات عرض كبيرة، فيما تشهد شوارع بمدينة المنصورة حالة من السيولة المرورية، فى ظل إقبال المصريين على المباراة.

وتقوم دوريات أمنية، بمديرية أمن الدقهلية، بتكثيف تواجدها، حول مناطق تجمعات المقاهى والكافيهات بالمنصورة، خاصة مناطق الاستاد ومجمع المحاكم وشارع قناة السويس.

كما شهدت مقاهى محافظة المنوفية، ازدحامًا كبيرًا من قبل المواطنين لمشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نظيرة المالى، ووضعت المقاهي شاشات كبيرة الحجم والكراسى بساحاتها.

كما حرص المواطنون علي ارتداء زى المنتخب المصرى وكوفيات شعار المنتخب، وسط هتافات لمصر.

وفى دمياط، شهدت مراكز الشباب والمقاهى استعدادات كبيرة لإستضافة الجماهير المصرية، وتوافد المشجعون على المقاهى حاملين أعلام مصر وسط جو تسوده حالة من الترقب والتفاؤل.