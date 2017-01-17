أحمد الشناوى يخرج مصاباً أمام مالى.. ونزول الحضرى

كتب عمرو جاب الله



>خروج الشناوي مصابا ونزول الحضري by youm7

دفع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، بعصام الحضرى لحراسة مرمى المنتخب بدلاً من أحمد الشناوى بعد إصابة الأخير أمام مالى، فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على ملعب "بورت جنتيل" فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية "الجابون 2017"، والتى تضم إلى جوارهما منتخبى غانا وأوغندا.

كان الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، على جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، محمد الننى وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه في خط الوسط، مروان محسن فى خط الهجوم".

ويحتل منتخب غانا صدارة المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أوغندا بهدف نظيف سجله اندريه أيو لاعب وستهام الإنجليزى من ركلة جزاء فى الدقيقة 32 من زمن المباراة التى أقيمت اليوم.