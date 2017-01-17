تجديد حبس 27 من المتهمين بالإتجار بالأعضاء 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد بدة، تجديد حبس ٢٧ متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجارفي الأعضاء البشرية.

وقال أحد المتهمين، أن الضباط قاموا بإحضاره من منزله إلى مقر عمله وقاموا بضربه أمام العاملين بالمستشفى، قائلًا: ” حرام عليكوا ضيعتوا سمعتي وضربتوني واهنتوني وسجنتوني بدون دلائل واضحة”.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ويلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.