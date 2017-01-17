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15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مباراة مصر ومالى

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15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مباراة مصر ومالى 15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مباراة مصر ومالى

>كتب محمد مراد

شهدت الدقائق الـ 15 الأولى من مباراة ومالى فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون سيطرة للفراعنة فى الدقائق الأولى من عمر المباراة ، دون إحراز أى من الفريقين لأهداف.

هيكتور كوبر  بدأ مباراة مالى بتشكيل مكون من  أحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه و فى الهجوم مروان محسن.    

بدأت المباراة بسيطرة فى وسط الملعب للاعبى الفراعنة بفضل تحركات تريزيجيه ومروان محسن ، وفى الدقيقة  4 أول هجمة للمنتخب بعد وان تو رائع بين محمد صلاح وأحمد فتحى الذي يمررها لعبدالله السعيد ثم مروان محسن الذى يهيئها لنفسه وينفرد بمرمى حارس مالى الذى ينجح فى التصدى لها ليشتتها دفاع مالى.

وفى الدقيقة الـ6 بينية طويلة تمر من أحمد حجازى ينفرد بها مهاجم مالى كوليبالى  قبل أن ينجح على جبر فى منع الكرة من الوصول للاعب.

بعدها يعود اللقاء للهدوء نسبياً بين لاعبى الفريقين وإنحصار اللعب فى وسط الملعب .

وفى الدقيقة 12 كاد المالى أن يعلن عن الهدف الأول بعد عرضية من موسى ماريجا   تمر من دفاع المنتخب وتخدع الجميع لولا براعة أحمد الشناوى الذى يخرجها بصعوبة لركنية.

 


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مصر 365

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