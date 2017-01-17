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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 18 يناير 2017 حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 18 يناير 2017


مهنياً: وضعك المادي دقيق وعليك معالجة الأمر والعمل على إيجاد الوسيلة الضرورية لإصلاحه، وتتوافر أمامك فرص للعمل حاول استغلالها

عاطفياً: لحسن الحظ، الضغوط تعود لتنحسر، فتتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب الحبيبان مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة

صحياً: ستجد البراهين اللازمة والضرورية لإقناع الآخرين بضرورة ممارسة الرياضة للمحافظة على الصحة سليمة ومعافاة

ابراج مكتوب

برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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