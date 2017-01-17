صاحب شركة بالشرقية يتهم عاملين بالاستيلاء على 6 ملايين و730 ألف جنيه

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

اتهم صاحب شركة استيراد وتصدير، اليوم الثلاثاء، عاملا وسائقا بالشركة، بالاستيلاء على 6 ملايين و730 ألف جنيه بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة إيتاى البارود من كل من "عمرو ع ن"، سائق، و"محمد م م"، عامل، بشركة للاستيراد والتصدير الكائنة بمدينة الزقازيق شرقية، بأنه أثناء سيرهما بالطريق الزراعى السريع مستقلين سيارة نقل جامبو بيضاء اللون قيادة الأول قادمين من مقر الشركة فى اتجاه مدينة دمنهور لتسليم مبلغ ( 6 ملايين ، 730 ألف جنيه) لشخص يدعى " عماد . ع . م " عامل بذات الشركة، مقابل إنهاء إحدى الصفقات التجارية الخاصة بالشركة، وبناحية قرية كفر مساعد دائرة المركز، فوجئا بسيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية يستقلها مجموعة من الأشخاص مجهولين، قام أحدهم بإطلاق عيار نارى صوبهما، وإيقافهما واستولوا على السيارة والمبلغ المالى وهواتفهما المحمولة وفروا هاربين.

فى وقت لاحق، حضر للمركز " مغازي . ا . م " مالك الشركة المشار إليها، ومقيم بمدينة الزقازيق فى الشرقية، واتهم العاملان باختلاق الواقعة، واستيلائهما على المبلغ المالى المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.