أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

صاحب شركة بالشرقية يتهم عاملين بالاستيلاء على 6 ملايين و730 ألف جنيه

Google+ Print
صاحب شركة بالشرقية يتهم عاملين بالاستيلاء على 6 ملايين و730 ألف جنيه صاحب شركة بالشرقية يتهم عاملين بالاستيلاء على 6 ملايين و730 ألف جنيه

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

اتهم صاحب شركة استيراد وتصدير، اليوم الثلاثاء، عاملا وسائقا بالشركة، بالاستيلاء على 6 ملايين و730 ألف جنيه بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة إيتاى البارود من كل من "عمرو  ع ن"، سائق، و"محمد  م م"، عامل، بشركة للاستيراد والتصدير الكائنة بمدينة الزقازيق شرقية، بأنه أثناء سيرهما بالطريق الزراعى السريع مستقلين سيارة  نقل جامبو بيضاء اللون قيادة الأول قادمين من مقر الشركة فى اتجاه مدينة دمنهور لتسليم مبلغ ( 6 ملايين ، 730 ألف جنيه) لشخص يدعى " عماد . ع . م  "  عامل بذات الشركة، مقابل إنهاء إحدى الصفقات التجارية الخاصة بالشركة، وبناحية قرية كفر مساعد دائرة المركز، فوجئا بسيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية يستقلها مجموعة من الأشخاص مجهولين، قام أحدهم بإطلاق عيار نارى صوبهما، وإيقافهما واستولوا على السيارة والمبلغ المالى وهواتفهما المحمولة وفروا هاربين.

 فى وقت لاحق، حضر للمركز " مغازي . ا . م " مالك الشركة المشار إليها، ومقيم بمدينة الزقازيق فى الشرقية، واتهم العاملان باختلاق الواقعة، واستيلائهما على المبلغ المالى المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365