حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تُفتح أمامك مجالات جديدة ويحمل إليك مفاجأة سعيدة او لقاء مع الماضي، أخشى على وظيفتك لأنك مثال المشاغب وخطر على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه

عاطفياً: زواج يلوح في الأفق وعلاقة تحمل الكثير من السعادة لك

صحياً: تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى أدوية لتشعر بالتحسن

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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