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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 18 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 18 يناير 2017


مهنياً: يصحّح أحد الزملاء بعض أخطائك، فتقدر له ذلك كثيراً، وتستعيد شيئاً ثميناً ضائعاً منذ مدة

عاطفياً: يسعى العازبون الى علاقات سطحية ومغامرات عابرة ويودّون التسلية ليس إلاّ

صحياً: لا تتناول الطعام في أثناء مشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر، فقد تبين أن هذا الأمر يدفع إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام والحصول على سعرات حرارية فائضة من دون ملاحظة ذلك

ابراج مكتوب

برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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