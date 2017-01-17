وزير الخارجية يتوجه للبحرين لنقل رسالة من السيسي إلى الملك حمد بن عيسى

كتب أحمد حمادة

غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري متجها إلى البحرين ، لنقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت مصادر بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة إن وزير الخارجية سامح شكرى غادر مطار القاهرة متوجها على متن رحلة طيران الخليح GF080 المتوجهة إلى البحرين .

وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، فى بيان سابق اليوم، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى خلال الزيارة جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، مشيرا إلى العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين حكومتى وشعبى البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه سيتم أيضا خلال الزيارة استعراض أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعامل مع الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا للأمن القومى العربى، مؤكدا فى هذا الصدد وجود توافق فى الرؤى بين المنامة والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات العالم العربى، وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية فى سبيل تحقيق هذا الهدف.