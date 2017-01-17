أبو الغيط يتلقى رسالة من المبعوث الأممى لليمن حول مستجدات التفاوض لحل النزاع

وعرض ولد الشيخ خلال رسالته للأمين العام للجامعة العربية آخر مستجدات العملية التفاوضية لحل النزاع الدائر باليمن.

وأكد المتحدث باسم الجامعة، أن المبعوث الأممى لليمن شرح فى رسالته الخطوط العامة لخريطة الطريق التى قدمها للأطراف اليمنية فى ٢٤ أكتوبر الماضى، مؤكدا أنها تنطلق من المحددات التى حازت التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بما فيها (القرار ٢٢١٦) فضلا عن مخرجات الحوار الوطنى الشامل.

وأكد ولد الشيخ فى رسالته أنه سيستمر فى العمل من أجل التسوية السياسية فى اليمن، مركزا فى الفترة المقبلة على تحقيق تهدئة للنزاع ووقف لإطلاق النار.