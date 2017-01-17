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أحمد أبو الغيط: ندعم اتحاد رجال الأعمال العرب لخدمة المواطن العربى

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أحمد أبو الغيط: ندعم اتحاد رجال الأعمال العرب لخدمة المواطن العربى أحمد أبو الغيط: ندعم اتحاد رجال الأعمال العرب لخدمة المواطن العربى

>كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفدا من اتحاد رجال الأعمال العرب برئاسة حمدى الطباع رئيس الاتحاد.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجامعة واتحاد رجال الأعمال العرب فى ضوء الاهمية المتزايدة للاتحاد كمؤسسة من المؤسسات التى يهدف عملها إلى تدعيم العمل العربى المشترك.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على أن يؤكد خلال اللقاء دعمه الشخصى ودعم الامانة العامة للجامعة لعمل الاتحاد خاصة فى ضوء أهمية عمل الاتحاد لخدمة المواطن العربى، فيما أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره للتعاون الذى يلقونه من جانب المسؤولين المعنيين بالأمانة العامة للجامعة.


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