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وصول 9 ملايين دولار من المنحة الكويتية لإعادة أعمار غزة

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وصول 9 ملايين دولار من المنحة الكويتية لإعادة أعمار غزة وصول 9 ملايين دولار من المنحة الكويتية لإعادة أعمار غزة

>أ ش أ

أعلن المكتب الوطنى المكلف من حكومة الوفاق الوطنى بمتابعة ملف إعادة أعمار قطاع غزة، عن وصول تسعة ملايين دولار من المنحة الكويتية لأعمار المنازل المدمرة.


> وذكر المكتب - فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء - إن هذا المبلغ سيوزع على 1055 مستفيداً، ومن المتوقع أن يتم صرف المبالغ المرصودة خلال الأيام المقبلة، ريثما تنتهى الإجراءات الإدارية المعمول بها.


> وشكر المكتب رئيس الوزراء رامى الحمد الله، على متابعته الحثيثة لتفاصيل عملية إعادة الأعمار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفرت كل الإمكانيات لدعم عملية إعادة الإعمار، وتعطى أولوية بتعليمات من الرئيس محمود عباس لإعمار ما دمره الاحتلال فى عدوانه على القطاع.


> يذكر أن المنحة الكويتية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، وتتوزع على عدة قطاعات أهمها قطاعى الإسكان والحكم المحلي، ويستفيد فى قطاع الإسكان للمنازل المدمرة بشكل كامل 2251، تم إعمار 572 وحدة سكنية، وجار العمل فى 1679 وحدة سكنية، ومع وصول الحوالة الأخيرة يكون إجمالى المبالغ المستلمة 58 مليون دولار من أصل 75 مليون دولار مخصصة لقطاع الإسكان

 


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