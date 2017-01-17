أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أكاديمى بحرينى: دول الخليج تحلل تصريحات ترامب لتحديد آلية التعامل معه

Google+ Print
أكاديمى بحرينى: دول الخليج تحلل تصريحات ترامب لتحديد آلية التعامل معه أكاديمى بحرينى: دول الخليج تحلل تصريحات ترامب لتحديد آلية التعامل معه

>الإسكندرية بلال رمضان – جاكلين منير

أكد الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى لمركز عيسى الثقافى بالبحرين، أن دول الخليج تقوم حالياً بتحليل تصريحات الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ، حول المنطقة، للوقوف على آلية التعامل معه.

 

وقال بن خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى الذى تنظمة مكتبة الإسكندرية لمكافحة التطرف والإرهاب، "نتعامل مع تصريحات ترامب بكل حذر، نستمع لها ونحللها لكن نتعامل معها بكل حذر إلى أن نرى واقع هذه التصريحات على الأرض، فهذه التصريحات سياسية لها اعتبارات أخرى لكن لا تمس دول الخليج بشئ إلا عندما تتحول إلى شىء ملموس".

 

 وحول الوضع فى اليمن وتأثيره على الأمن فى منطقة الخليج، أوضح أنه " بلا شك أن الحوثيين يتبعون إيران من حيث المذهب وبالتالى فإن إيران تستغلهم وتحاول أن تحول هذه الحرب إلى حرب طائفية ومذهبية، لكن فى واقع الأمر أن هذه الحرب هى بتدخل إيرانى سافر فى الشأن الداخلى اليمنى لإشعال فتيل الطائفية والمذهبية فى المنطقة كلها".

 

من جانبه أكد اللواء ركن خالد إبراهيم الفضالة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن الاتفاق النووى الإيرانى يعد بمثابة معاهدة سياسية ستؤثر على دول الخليج.

 

وقال الفضالة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن دول الخليج ليست متفاهمة مع إيران التى تعمل على التدخل فى الشئون الداخلية للخليج، مؤكداً فى الوقت ذاته، أن سعى إيران لامتلاك سلاح نووى سيتطلب من الخليج التفكير فى الطريقة التى تجعلهم متساوون مع طهران، وقال " أرجوا من دول الخليج أن تبدأ فى ذلك، ومعلوماتى تقول بأنها بدأت فى وضع أطر لتشكيل سلاح نووى لحفظ أمنها واستقرارها قياسًا على امتلاك إيران لهذا السلاح".

 

وحول موقف الخليج من الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، قال الفضالة، "أرى أن كل تصريحات ترامب قبل التنصيب هى تصريحات غير رسمية، وانتخابية وسوف نرى بعد التنصيب ما سيحدث".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة