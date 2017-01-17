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طرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بـ"العاصمة الإدارية" خلال 3 أسابيع

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طرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بـ"العاصمة الإدارية" خلال 3 أسابيع طرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بـ"العاصمة الإدارية" خلال 3 أسابيع

>كتب أحمد حسن

أعلن أيمن اسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن بدء طرح الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنتهاء أعمال التصميميات الخاصة بمنطقة الوزارات والحى الحكومى بالمشروع. 

 

وأشار إسماعيل، خلال كلمته بـ"سيتى سكيب"، إلى أن عملية طرح أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام المطورين ستشمل خصومات بنسبة تصل إلى 25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المستثمرين بالمشروع، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالحى الحكومى وجارى استكمال التصميمات المتعلقة بالبارك الخاص بالحى، حيث من المقرر تصميم الحى الحكومى على أعلى مستوى فيما يتعلق بالنظم المعمارية والخدمية، بما يساهم فى تدعيم مناخ العمل أمام وخلق مناخ إيجابى للعاملين به.

 

 

وأضاف أن المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان وهى مساحة ضخمة تعادل ضعف مساحة منطقتى الجديدة ومدينة نصر، لافتا إلى الانتهاء من معدلات كبيرة من توصيل المرافق، حيث تم توصيل خطوط المياه وتم تشغيل محطة الكهرباء فضلا عن اقتراب تسليم مشروعات الطرق الرئيسية بتلك المرحلة.

 

 

وأوضح أن المرحلة الأولى بالعاصمة الجديدة تتضمن تدشين حى سكنى متكامل الخدمات تقوم بتنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتضمن 170 ألف حدة سكنية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستتولى التعامل مع المستثمرين الجدد بالمشروع، كما تعمل على خلق نموذج إدارى مختلف للعاصمة الجديدة من خلال القضاء على البيرواقراطية وإيجاد مرونة أعلى فى التعامل مع المستثمرين بما يمكن من تحقيق تنمية بمعدلات أسرع.

 


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