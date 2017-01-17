حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

سمر العشري

برج العذراء

مهنياً: تُقدم على تصحيح وإصلاح، وتزول الالتباسات المتعلقة بشراكة مهنية أو شخصية ابتداء من اليوم

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية وعفوية وخصوصاً أنك تكثر الاهتمام بمظهرك الخارجي، ما يزيدك سحراً وجاذبية

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها اليوم

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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