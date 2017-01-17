حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: الضغوط متعدّدة ومتنوّعة فلا تسمح لها بالتأثير في أدائك وشهرتك

عاطفياً: يبدو أن المعاكسات والضغوط ما زالت تسيطر على أجوائك العاطفية، وتحمل إليك المزيد من السلبيات والغيوم السود

صحياً: وضعك الصحي جيد، أي وعكة صحية اعتبرها عابرة فهذا اليوم يتميز بالعافية والصحية الجيدة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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