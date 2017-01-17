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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 18 يناير 2017 حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 18 يناير 2017


مهنياً: تتخلص من مشكلة تتعلق بسفر بعيد أو رحلة أو علاقة مع أحد الأجانب أو الغرباء

عاطفياً: علاقتك بالآخرين يسودها جو من التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح لى الحيا الاجتماعية أكثر من ذي قبل

صحياً: لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها

ابراج مكتوب

برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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