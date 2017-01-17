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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 18 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

برج الثور
مهنياً: كل من تأنى حصل على مبتغاه. ها أنت تحصل على ما كنت تتمناه لتحقيق مستقبل واعد وزاهر، نجاح تلو آخر، وتقدّم ملحوظ على كل الصعد

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية، وتجعلك أكثر انفتاحاً على الخارج، فتجد نفسك أكثر طلاقة في الكلام والتواصل مع الشريك

صحياً: تتمتع بصحة جيدة نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة

ابراج مكتوب

برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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