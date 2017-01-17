حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 18 يناير 2017

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس لكن أنت مدعو الى التفكير الجيد قبل التصرف، وتطل على مشاريع إعلانية وإعلامية مناسبة

عاطفياً: تكون برفقة أشخاص محبطين يسعون إلى رفقتك على أمل أن تمدهم بالقوة النفسية

صحياً: قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً أو مهنياً يجعلك مهتماً جداً، لكن تجنّب النزاعات

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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