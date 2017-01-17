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مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على جامعة بنيجيريا

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مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على جامعة بنيجيريا مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على جامعة بنيجيريا

فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية

 

(أ.ش.أ)

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي قامت بها جماعة متطرفة واستهدفت جامعة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار قنبلتين الأولى في مسجد الجامعة والثانية بمدخلها.

وأضاف مفتي الجمهورية، في بيان، اليوم، أن هؤلاء المتطرفين يخشون العلم والعلماء، ويسعون بكل ما أوتوا من قوة لهدم معاقل العلم والتعليم التي تحفظ عقول الناس وخاصة الشباب وتحصنها من الوقوع في براثن التطرف، وهو ما يدل على أهمية العلم في مواجهة الفكر المنحرف.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين شفاء عاجلا لا يغادر سقما.

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