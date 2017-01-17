وزيرة الاستثمار: الشركات العالمية تنظر لمصر باعتبارها سوقًا واعدة

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية جعلت رجال الأعمال والمستثمرين ينظرون إلى البلاد باعتبارها سوقًا واعدة، وأن مناخ الاستثمار واعد جدًا، مشيرة إلى انها التقت عددا من المستثمرين على هامش أعمال منتدى “دافوس” العالمى، وأكدوا لها ذلك، وتابعت:” خلال الأيام المقبلة لدينا عدة لقاءات مع شركات وبنوك استثمار فى دافوس.. يوجد طمأنينة لدى الجميع تجاه الاقتصاد المصرى”.

وأضافت داليا خورشيد، خلال اتصال هاتفى بفضائية “EXTRA news “، من سويسرا، أنها ستقوم بالترويج لخطة للاستثمار المباشر وغير المباشر لجذب اكبر عدد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

كانت وزيرة الاستثمار، قد غادرت فجر اليوم القاهره متجهة إلى مدينة دافوس-سويسرا، للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى 2017، ومن المقرر أن تحضر وزيرة الاستثمار جلسات عمل بالمؤتمر وتعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء التنفيذين لكبرى البنوك الاستثمارية والمجموعات الاستثمارية العالمية وكذا لقاء مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادى العالمى كلاوس شواب.

وأوضحت داليا خورشيد، قبيل مغادرتها، أن”منتدى دافوس محفل هام للقاء المستثمرين العالميين والبنوك والمؤسسات الدولية للترويج للمناخ الاقتصادى والاستثمارى الإيجابى فى مصر والخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة والتى من شأنها تهيئه المناخ الاستثمارى”.

وأضافت الوزيرة بحسب بيان اليوم: “سندعو مجتمع الأعمال لزيارة مصر والوقوف على الأوضاع بأنفسهم والتعرف عن قرب على ما يتم من إجراءات إصلاحية”.