روما على "تويتر": محمد صلاح جاهز للقاء مالى

كتب: محمد أبو النور

نشرت الصفحة الرسمية لنادى إى إس روما الإيطالى، صورة تيشيرت النجم المصرى قبيل المباراة المرتقبة بين الفراعنة ومنتخب مالى.

وقال روما، عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، إن محمد صلاح جاهز.

وفى وقت سابق من نهار اليوم الثلاثاء كتبت الصفحة: "حظ موفق اليوم للاعبنا محمد صلاح مع منتخب الفراعنة فى مواجهته الأولى بكأس الأمم الأفريقية 2017! #فورزا_صلاح".

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته الأفريقية فى مواجهة مالى بعد غياب عن المشهد الأفريقى لثلاث دورات متتاليات، بعد أن أحرز اللقب القارى أعوام 2006، 2008، 2010.