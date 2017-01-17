«أندريه أيو» يقود غانا لفوز صعب على أوغندا بركلة جزاء

حقق منتخب غانا فوزًا صعبًا على أوغندا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “بورت جنتيل” فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية “الجابون 2017″، والتىتضم إلى جوارهما منتخبى مصر ومالى.

وجاء هدف التقدم لغانا فى الدقيقة 32 عن طريق النجم أندريه أيو، لاعب وستهام الإنجليزى، من ركلة جزاء، حصل عليها أسامواه جيان، بعد عرقلته من إيزاك إيسيندى، والذى حصل على بطاقة صفراء، ورفع أيو بذلك رصيده إلى 7 أهداف فى كأس افريقيا، بعدما سجل هدفاً فى 2010، هدفين فى 2012، وثلاثة أهداف فى 2015.