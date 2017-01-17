«أندريه أيو» يقود غانا لفوز صعب على أوغندا بركلة جزاء

حقق منتخب غانا فوزًا صعبًا على أوغندا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “بورت جنتيل” فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية “الجابون 2017″، والتىتضم إلى جوارهما منتخبى مصر ومالى.
وجاء هدف التقدم لغانا فى الدقيقة 32 عن طريق النجم أندريه أيو، لاعب وستهام الإنجليزى، من ركلة جزاء، حصل عليها أسامواه جيان، بعد عرقلته من إيزاك إيسيندى، والذى حصل على بطاقة صفراء، ورفع أيو بذلك رصيده إلى 7 أهداف فى كأس افريقيا، بعدما سجل هدفاً فى 2010، هدفين فى 2012، وثلاثة أهداف فى 2015.
وقبل الهدف كاد النجم المخضرم أسامواه جيان يسجل الهدف الأول لغانا من رأسية خطيرة فى الدقيقة 21، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس أوغندا دينيس أونيانجو، وسدد كريستيان أتسو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت من فوق العارضة فى الدقيقة 23، قبل أن تلوح فرصة سهلة لأندريه أيو داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 29، ولكن تسديدته تصدى لها أونيانجو من على حدود خط المرمى.
وتعرض رحمن بابا مدافع غانا وشالكة الألمانى للإصابة ولم يستطع إكمال المباراة، ليخرج من الملعب، ويشارك زميله فرانك أتشيمبونج مهاجم أندرلخت البلجيكى بديلاً له، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق كاد المنتخب الأوغندى أن يسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه فاروق مايا لاعب ستاندرلييج البلجيكى، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس رزاق بريما.
وغابت الإثارة قليلاً عن أحداث الشوط الثانى، الذى لم يشهد خطورة كبيرة على المرميين كما حدث فى الشوط الأول، وكاد تونى ماويجى لاعب وسط أوغندا أن يتعادل للرافعات من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 63، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الغانى.
وتصدى الحارس أونيانجو لكرة خطيرة من كريستيان أتسو فى الدقيقة 86، ليحافظ على النتيجة كما هى، ويمنع مرماه من تلقى الهدف الثانى، وبهذا الفوز حصد البلاك ستارز أول 3 نقاط فى مشواره بالبطولة، ليتربع على صدارة الترتيب، بينما تذيل المنتخب الأوغندى المجموعة بدون أى نقاط.
ويلعب المنتخب الوطنى فى تمام التاسعة مساءً أمام نظيره المالى، ضمن نفس المجموعة، فى مستهل مشواره لاستعادة لقب البطولة، الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.