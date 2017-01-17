بالصور .. وصول المنتخب المصرى استاد بورت جنتيل لمواجهة مالى

رسالة الجابون – حاتم رضا

وصل المنتخب الوطني إلى استاد بورت جنتيل لخوض مواجهة مالي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم في افتتاح مباريات المنتخبين بأمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب التشكيل الذي سيخوض به أول مباراة أفريقية في تاريخه، حيث لم يسبق له أن شارك كمدرب في بطولة أمم أفريقيا، وجاء التشكيل الرسمى الذى أعلنه كوبر هو :

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

الدفاع: على جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى

الوسط: محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه

الهجوم: مروان محسن.