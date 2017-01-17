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ننشر قرارات الأسبوع الـ 15 لدورى القسم الثانى

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ننشر قرارات الأسبوع الـ 15 لدورى القسم الثانى ننشر قرارات الأسبوع الـ 15 لدورى القسم الثانى

>كتب محمد مراد

اجتمعت لجنة المسابقات القسم الثاني برئاسة  خالد كامل " رئيس اللجنة " واتخذت اللجنة من القرارات ما يلي :

مباراة نجوم المستقبل × جمهورية شبين يوم 14/1/ 2017

النادى  : جمهورية شبين الرياضي

الاسم       :  محمد محمود أحمد همام                     الصفة :  لاعب نادي جمهورية شبين

الواقعة  :  الطرد لضرب الخصم بدون كرة.

القرار       : الإيقاف ثلاثة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية

" خمسمائة جنيهاً "  .                   

الاسم       :  ياسر رضوان                                         الصفة :  المدير الفني لجمهورية شبين

الواقعة   :   الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار      : الايقاف مباراة رسمية اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية

" خمسمائة جنيهاً " .

الاسم       :  محمد عاطف الجحش                                الصفة :  مدرب نادي جمهورية شبين

الواقعة   :   الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار      : الايقاف مباراة رسمية اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية

" خمسمائة جنيهاً " .

الاسم       :  ياسر سعفان                          الصفة :  المدير الإداري لنادي جمهورية شبين

الواقعة   :   الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار      : الايقاف مباراة رسمية اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية

" خمسمائة جنيهاً " .

مباراة القناة × الشرقية ايسترن كمباني يوم 14/1/2017م

النادي : الشرقية ايسترن كمباني

الاسم       :  أبو المجد مصطفى                           الصفة :  مدرب نادي الشرقية ايسترن كمباني

الواقعة   :  لما بدر منه تجاه الحكم عقب نهاية المباراة من سوء سلوك.

القرار       : الايقاف مباراتين اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500  جنية " خمسمائة جنيهاً "  .

 

 

مباراة دكرنس × مركز شباب كوم حماده يوم 15/1/2017م

النادي      : مركز شباب كوم حماده

الاسم      :  محمود محمد عثمان                 الصفة :  لاعب م.ش كوم حماده

الواقعة  :  الطرد لحصوله على الانذار الثاني.

القرار      :  الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.

الاسم      :  سامح حسين                           الصفة :  لاعب م.ش كوم حماده

الواقعة  :  الطرد لحصوله على الانذار الثاني.

القرار      :  الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.

مباراة دكرنس × مركز شباب كوم حماده يوم 15/1/2017م

النادي      : نادي دكرنس الرياضي

الاسم      :  علاء صبحي يحيى علي                       الصفة :  لاعب نادي دكرنس

الواقعة  :  الحصول على الانذار الثالث.

القرار      :  الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.

مباراة القناة × الشرقية ايسترن كمباني يوم 14/1/2017م

النادي      : نادي القناة الرياضي

الاسم       :  أحمد سعيد                                    الصفة :  المدير الفني لنادي القناة

الواقعة   :  نزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً "  .

الاسم       :  بلبل الهادي                                   الصفة :  مدرب حراس المرمى نادي القناة

الواقعة   :  نزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً "  .

مباراة الألومنيوم × الواسطى يوم 13/1/2017م

النادي      : نادي الواسطى الرياضي

الاسم       :  أحمد فتحي رشاد                                     الصفة :  مدير الكرة بنادي الواسطى

الواقعة   :  الطرد للاعتراض على قرار الحكم .

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً "  .

مباراة الفيوم × كيما أسوان يوم 13/1/2017م

النادي      : نادي كيما أسوان الرياضي

الاسم       :  خالد حسن مالك                                      الصفة :  لاعب نادي كيما أسوان

الواقعة   :  الطرد لضرب الخصم بدون كرة.

القرار     : الايقاف ثلاثة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية

" خمسمائة جنيهاً "  .

الاسم       :  وائل محمد  حامد                                     الصفة :   مدرب نادي كميا اسوان

الواقعة   :  الطرد لتعطيل اللعب بقذف كرة داخل الملعب.

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية

" خمسمائة جنيهاً "  .

الاسم       :  على أحمد راشد                                      الصفة :   م.مدرب نادي كميا اسوان

الواقعة   :  الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية

" مائتان وخمسون جنيهاً "  .

مباراة الفيوم × كيما أسوان يوم 13/1/2017م

النادي      :  نادي محافظة الفيوم الرياضي

الاسم       :  أبو العنين شحاته                                    الصفة :  المدير الفني لنادي الفيوم

الواقعة   :  الطرد لنزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية

خمسمائة جنيهاً "

مباراة تليفونات بني سويف × المنيا يوم 13/1/2017م

النادي      :  نادي تليفونات بني سويف الرياضي

الاسم       :  مجدي سيد سعد      الصفة :  مساعد مدرب ت.بني سويف

الواقعة   :  لما بدر منه عقب نهاية المباراة تجاه الحكام.

القرار     : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه " خمسمائة جنيهاً "  .


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