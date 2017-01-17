ننشر قرارات الأسبوع الـ 15 لدورى القسم الثانى

>كتب محمد مراد
اجتمعت لجنة المسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل " رئيس اللجنة " واتخذت اللجنة من القرارات ما يلي :
مباراة نجوم المستقبل × جمهورية شبين يوم 14/1/ 2017
النادى : جمهورية شبين الرياضي
الاسم : محمد محمود أحمد همام الصفة : لاعب نادي جمهورية شبين
الواقعة : الطرد لضرب الخصم بدون كرة.
القرار : الإيقاف ثلاثة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية
" خمسمائة جنيهاً " .
الاسم : ياسر رضوان الصفة : المدير الفني لجمهورية شبين
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة رسمية اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية
" خمسمائة جنيهاً " .
الاسم : محمد عاطف الجحش الصفة : مدرب نادي جمهورية شبين
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة رسمية اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية
" خمسمائة جنيهاً " .
الاسم : ياسر سعفان الصفة : المدير الإداري لنادي جمهورية شبين
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة رسمية اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية
" خمسمائة جنيهاً " .
مباراة القناة × الشرقية ايسترن كمباني يوم 14/1/2017م
النادي : الشرقية ايسترن كمباني
الاسم : أبو المجد مصطفى الصفة : مدرب نادي الشرقية ايسترن كمباني
الواقعة : لما بدر منه تجاه الحكم عقب نهاية المباراة من سوء سلوك.
القرار : الايقاف مباراتين اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " .
مباراة دكرنس × مركز شباب كوم حماده يوم 15/1/2017م
النادي : مركز شباب كوم حماده
الاسم : محمود محمد عثمان الصفة : لاعب م.ش كوم حماده
الواقعة : الطرد لحصوله على الانذار الثاني.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
الاسم : سامح حسين الصفة : لاعب م.ش كوم حماده
الواقعة : الطرد لحصوله على الانذار الثاني.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
مباراة دكرنس × مركز شباب كوم حماده يوم 15/1/2017م
النادي : نادي دكرنس الرياضي
الاسم : علاء صبحي يحيى علي الصفة : لاعب نادي دكرنس
الواقعة : الحصول على الانذار الثالث.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
مباراة القناة × الشرقية ايسترن كمباني يوم 14/1/2017م
النادي : نادي القناة الرياضي
الاسم : أحمد سعيد الصفة : المدير الفني لنادي القناة
الواقعة : نزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " .
الاسم : بلبل الهادي الصفة : مدرب حراس المرمى نادي القناة
الواقعة : نزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " .
مباراة الألومنيوم × الواسطى يوم 13/1/2017م
النادي : نادي الواسطى الرياضي
الاسم : أحمد فتحي رشاد الصفة : مدير الكرة بنادي الواسطى
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرار الحكم .
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " .
مباراة الفيوم × كيما أسوان يوم 13/1/2017م
النادي : نادي كيما أسوان الرياضي
الاسم : خالد حسن مالك الصفة : لاعب نادي كيما أسوان
الواقعة : الطرد لضرب الخصم بدون كرة.
القرار : الايقاف ثلاثة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية
" خمسمائة جنيهاً " .
الاسم : وائل محمد حامد الصفة : مدرب نادي كميا اسوان
الواقعة : الطرد لتعطيل اللعب بقذف كرة داخل الملعب.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية
" خمسمائة جنيهاً " .
الاسم : على أحمد راشد الصفة : م.مدرب نادي كميا اسوان
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية
" مائتان وخمسون جنيهاً " .
مباراة الفيوم × كيما أسوان يوم 13/1/2017م
النادي : نادي محافظة الفيوم الرياضي
الاسم : أبو العنين شحاته الصفة : المدير الفني لنادي الفيوم
الواقعة : الطرد لنزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية
خمسمائة جنيهاً "
مباراة تليفونات بني سويف × المنيا يوم 13/1/2017م
النادي : نادي تليفونات بني سويف الرياضي
الاسم : مجدي سيد سعد الصفة : مساعد مدرب ت.بني سويف
الواقعة : لما بدر منه عقب نهاية المباراة تجاه الحكام.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه " خمسمائة جنيهاً " .
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