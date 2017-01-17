وزير الداخلية: تأمين المطارات والموانىء باستخدام أحدث التقنيات العالمية

استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السيد بن والاس وزير الدولة لشئون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية - الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه .

وإستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وجهود الوزارة فى محاصرة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها بالتوازى مع مكافحة الجريمة الجنائية وتأمين المطارات والموانىء بإستخدام أحدث التقنيات العالمية وأشار إلى النجاحات الأمنية التى تحققت مؤخراً نتيجة الضربات الإستباقية المتلاحقة التى وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى والتى كانت سبباً مباشراً فى إجهاض العديد من العمليات الإرهابية .

كما رحب وزيز الداخلية بتطوير علاقات التعاون الأمنى مع وزارة الداخلية البريطانية فى ضوء أهمية تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإخوانى الإرهابى وما تفرضه الأوضاع الراهنة من ضرورة التعامل بشكل حازم مع إنتشار الإيديولوجيات المتطرفة وتنامى ظاهرة إنخراط الشباب من مختلف الجنسيات فى التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الذى يجنح إلى إستغلال وسائل التواصل الإجتماعى فى عمليات التجنيد وبث الأفكار المتطرفة .

و أكد المسئول البريطانى خلال اللقاء على أهمية الدور المصرى فى تحقيق الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة خلال المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعداً مستمراً فى وتيرة الصراعات وإنتشاراً واسعاً لأعمال العنف والتى تنذر بتسلل عناصر إرهابية من المناطق المتوترة إلى الدول العربية والأوروبية ، كما أعرب عن إعتزام وزارة الداخلية البريطانية تطوير محاور التعاون الأمنى مع مصر لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدى للفكر المتطرف الذى يبرر إستخدام العنف والترويع لتحقيق مكاسب مادية وسياسية ، وصرح بأن بلاده تقدر ما تبذله الأجهزة الأمنية المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب ونجاحها فى الوصول بالبلاد إلى حالة من الإستقرار الأمنى .

كما أشاد وزير الدولة البريطانى بمستوى الإجراءات التأمينية التى تم إستحداثها بالمطارات المصرية والتى تواكب أحدث المتغيرات الأمنية وتعضد من فاعلية عمليات تأمين تلك المطارات .

وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالعناصر والكيانات الإرهابية من خلال قنوات الإتصال المعنية وكذا تفعيل البرامج التدريبية المشتركة فى كافة مجالات التعاون الأمنى لصقل قدرات الكوادر الأمنية بالجانبين . . حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة .