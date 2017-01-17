أسامة كمال: «قس» بريطانى رسم ملامح شخصيتى..و«الهضبة» أذكى من «الكينج»

كتبت - إنجي لطفي

كشف الإعلامى أسامة كمال، عن سر جديد لأول مرة يخص حياته الشخصية، خلال استضافته ببرنامج “المانيفستو” على الراديو 9090، مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.

وقال كمال، مقدم البرنامج الرئيسى على قناة “دى ام سى”، إن هناك “قس” بريطانى تربطه به صداقة قوية منذ صغره، كان له تأثير كبير فى شخصيته، بسبب سماحته وعدم تشدده وإيمانه فى نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير.

وعلى صعيد أخر قال كمال، إنه تربطة علاقة صداقة قوية وقديمة بالنجمان محمد منير وعمرو دياب، ممتابعًا منير صديقى منذ 1983، أنا لا ألعب موسيقى لكنى أزعم أنى بافهم فيها، وبناء على هذا أنا أرى عمرو أذكى من منير”، موضحًا: “منير بيقدم حاجة واصلة للقلوب، إنما عمرو بيدرس كل خطوة بياخدها”.

وذكر كمال، إن عام 1993 شهدت انطلاق عمرو دياب، ووقتها أطلق محمد منير على عمرو دياب لقب “الحصان الأسود”، وهذا يدل على ثقته فى نفسه وثقته فى عمرو دياب ومراهنته عليه.

وعن أى منهما يحب أسامة كمال استضافته فى برنامج “مساء dmc”، والمذاع على فضائية dmc ، قال الإعلامى: “صعب أنهم يوافقوا، هم يخشوا الانزلاق فى إجراء الحوارات، لكن اللى يوافق فيهم أبقى ممتن ليه جدًا”