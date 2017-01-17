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جامعة بنها تلغى امتحان اللغة العربية لأولى إعلام بكلية الآداب

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جامعة بنها تلغى امتحان اللغة العربية لأولى إعلام بكلية الآداب جامعة بنها تلغى امتحان اللغة العربية لأولى إعلام بكلية الآداب

>القليوبية - حسن عفيفى

قرر الدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها إلغاء امتحان اللغة العربية للفرقة الأولى بقسم الإعلام بكلية الآداب وإعادته بعد غد الخميس، وإحالة أستاذ المادة وبعض القائمين على الكنترول للتحقيق، وذلك بعد ما أثير عن تسرب نموذج الإجابة على الأسئلة قبل بدء الامتحان، الأمر الذى أثار حالة من التخبط والريبة بين الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية أنه لا تهاون مع المخالفين مهما كان حجمهم أو وزنهم، مشيرا أنه سيتم مواجهة أى خروج على القواعد بكل حسم وحزم ولابد من تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات بكل الكليات تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة بين كل الطلاب.

وأشار القاضى أنه تم تحرير محاضر غش لنحو 2500 طالب وطالبة بامتحانات نصف العام بكل الكليات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا للقواعد المعمول بها ولائحة التأديب الموضوعه بموافقة مجلس الجامعة، مؤكدا أنه لا استثناء لأحد وستطبق القواعد على الجميع

أوضح أنه يرحب بأى شكوى من الطلاب أو غيرهم طالما الهدف هو الصالح العام لأننا نسعى لتحقيق مبدأ العدالة على الجميع.

 


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